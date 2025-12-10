Haberler

Çeltik üreticilerinin talepleri Ankara'ya iletildi

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, çeltik üreticilerinden gelen taleplerin Ankara'da ilgili tüm birimlere iletildiğini bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, çeltik üreticilerinin talepleri için gereken adımların atıldığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaretleri sırasında Edirne'nin tarım sezonu sonrasına ilişkin genel durumunun ve güncel gelişmelerin kapsamlı biçimde değerlendirildiğini aktaran İba, "Üreticilerimizin beklentilerini biliyoruz. Taleplerini Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlıklarımıza her zaman olduğu gibi doğrudan iletiyor, sürecin yakından takipçisi oluyoruz. Çiftçimizin emeğini, alın terini koruyacak her adımın destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

İba, geçen yaz kuraklık nedeniyle yaşanan sorunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın güçlü destekleriyle kısa sürede çözüme kavuşturulduğunun unutulmaması gerektiğini dile getirdi.

Çeltik üreticilerinden gelen taleplerin Ankara'da ilgili tüm birimlere iletildiğini vurgulayan İba, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Tarım ve Orman Bakanımızın, valimizin ve milletvekilimizin gayretleriyle bu süreci çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz.

Üreticimizin beklentilerini karşılayan çözümler, gerekli tüm adımlar atılarak en kısa sürede sağlanacaktır. Her zamanki gibi üreticimizi koruyacak, taleplerine karşılık verecek çözümleri hızla hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
