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Çekya Başbakanı Andrej Babis, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 dönemini kapsayan bütçe taslağının ülkesine ayrılan kaynaklarda 3,2 milyar avroluk azalmaya yol açacağını belirterek taslağın mevcut haliyle kabul edilemez olduğunu söyledi.

Radio Prague International'ın haberine göre Babis, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nin ardından açıklamalarda bulundu.

AB'nin yeni bütçe taslağında ülkesine mevcut döneme kıyasla yüzde 11, yani 3,2 milyar avro daha az kaynak ayrıldığını aktaran Babis, öneriye karşı çıktı.

Babis, "Çekya'nın 2028-2034 döneminde AB bütçesinden mümkün olan en yüksek miktarda kaynak alması için mücadele ediyoruz." dedi.

Mevcut bütçe taslağının ülkesinin çıkarlarına uygun olmadığını vurgulayan Babis, bu nedenle öneriyi kabul edemeyeceğini ifade etti.

Babis, bütçe müzakerelerinde ilerleme sağlanamadığını ve yeni bir taslak hazırlanmasının beklendiğini belirterek, görüşmelerin aralık ayında devam edeceğini kaydetti.

AB bütçesinden bölgesel kalkınma ve uyum politikalarına ayrılan kaynakların azaltılmasına karşı çıkan Babis, bu fonların otoyol, demir yolu, hastane ve diğer altyapı yatırımları açısından önem taşıdığını söyledi.

Babis, bütçede AB kurumlarının merkezi olarak yönettiği programlara daha fazla kaynak ayrılmasını eleştirerek, bunun ekonomik açıdan daha güçlü üye ülkeleri avantajlı hale getireceğini dile getirdi.

Ukrayna'ya mali desteğin AB bütçesinden ayrı değerlendirilmesi gerektiğini yineleyen Babis, bu konunun bütçe müzakereleriyle ilişkilendirilmesine karşı çıktı.

Babis, zirvede Ukrayna'ya destek konusunun gündeme geldiğini ancak yeni krediye ilişkin müzakere yapılmadığını vurguladı.

Ukrayna'ya mali destek konusunda uzlaşı sağlanamadı

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirvenin ardından yaptığı açıklamada, AB Komisyonunun Ukrayna'ya 2027 yılı için 45 milyar avroluk ilave kredi sağlanmasına ilişkin teklifini 24 üye ülkenin desteklediğini aktarmıştı.

Costa, teklifi desteklemeyen 3 ülkenin ismini açıklamazken, Bulgaristan'ın ise kredinin yalnızca askeri olmayan bölümüne katılacağını belirtmişti.

Teklife destek vermeyenlerin, zirve öncesinde Ukrayna'ya mali desteğin yeni AB bütçesinin kabulü için şart koşulmasına karşı çıkan Macaristan, Slovakya ve Çekya olduğu değerlendiriliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de daha önce tüm üye ülkelerin Ukrayna'ya mali destek sağlaması gerektiğini belirterek, bu konuda uzlaşma sağlanmaması halinde Almanya'nın yeni AB bütçesini kabul etmeyebileceğini duyurmuştu.

Slovakya Başbakanı Robert Fico ise Merz'in yaklaşımını "şantaj" olarak nitelendirirken, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Macaristan Başbakanı Peter Magyar da Ukrayna'ya mali desteğin AB bütçesinin kabulüne şart koşulmasına karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA