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Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı İhalesinde Son Tarih Uzatıldı

Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı İhalesinde Son Tarih Uzatıldı
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Özelleştirme İdaresi, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine yönelik ihale süresini, kamuoyundaki talepler dikkate alınarak 4 Mart 2025'e kadar uzattı.

(ANKARA)- Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, maden işçilerinin özelleştirilmesine karşı eylem yaptığı Ankara'nın Nallıhan ilçesindeki Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'na ilişkin ihalede son teklif verme süresinin "kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak ihaleye konu alanların gözden geçirilmesi ve çalışanların taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi" amacıyla 4 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine ilişkin ihaleye son teklif verme süresinin 4 Aralık 2024'ten 4 Mart 2025 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Açıklama şöyle:

"Çayırhan Termik Santrali ve santrale kömür temin eden maden sahalarının özelleştirilmesine ilişkin ihale ilanı 17.09.2024 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış ve ihalede son teklif verme tarihi 04.12.2024 olarak belirlenmiştir.

İdaremiz söz konusu özelleştirme işleminin etkin, verimli, şeffaf ve hukuka uygun bir şekilde yürütülmesine azami özeni göstermektedir. Kamuoyunda gündeme getirilen hususlar da dikkate alınarak;

İhaleye konu alanların gözden geçirilerek tekrar değerlendirilmesi, çalışanlarımızın taleplerinin incelenerek değerlendirilmesi, amacıyla söz konusu ihalede son teklif verme tarihi 04.03.2025 Salı günü, saat 18: 00'a kadar uzatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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