Çaycuma'da Şiddetli Yağmur Sonucu Sel Felaketi

ÇAYCUMA'DA HASAR TESPİTİ

Zonguldak'ta dün şiddetli yağmurdan Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesi de etkilendi. Yüksek kesimlerden gelen ani su baskını belde merkezinde sele neden oldu. Evler, iş yerleri ve tarım alanları su altında kaldı. Beldede Vali Mustafa Tutulmaz ve AK Parti Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, İl Jandarma Alay Komutanı Cezmi Yalınkılıç ve kurum müdürleri incelemelerde bulundu. Ekipler, vatandaşların sorunlarını dinleyerek hasar tespit çalışması yaptı. Evlerini ve iş yerlerini su basan vatandaşlar, içeriye dolan su ve çamurları tahliye etti.