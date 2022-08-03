Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıKAMBOÇYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı. Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı KAMBOÇYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı. Toplantıya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-ASEAN 4'üncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda, ASEAN ile ilişkilerimizi daha da geliştirme irademizi vurguladık' dedi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Mevlüt Çavuşoğlu Kamboçya Türkiye DHA Güncel Haberler

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