Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı - Haberler

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Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı

Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldıKAMBOÇYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı.

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Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı

KAMBOÇYA, (DHA)- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kamboçya'da Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Toplantıya dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bakan Çavuşoğlu, 'Türkiye-ASEAN 4'üncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda, ASEAN ile ilişkilerimizi daha da geliştirme irademizi vurguladık' dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu Kamboçya Türkiye DHA Güncel Haberler

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