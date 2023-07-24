Çatı alev topuna döndü

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken çatıda ciddi derecede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Barbaros Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerindeki 3 katlı apartmanın çatısı henüz bilinmeyen bir sebeple alev alev yanmaya başladı. Durumun fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar verildi. Apartman yangından dolayı tahliye edildi. Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdivenli araçlarla çatıdaki yangına müdahale etmeye başladı. Trafik polisleri bölgenin tehlike arz etmesinden ötürü caddenin belli bir kısmını trafiğe kapattı. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Bir süre sonra yangını söndüren itfaiye ekipleri, soğutma çalışması yürüttü. Çatıda ciddi derecede maddi hasar görüldü. Yangından dolayı kimsenin sağlık durumunda ise olumsuzluk olmadığı öğrenildi.

Halı sahada oynarken dumanları görerek yangını fark ettiklerini söyleyen mahalle sakini Hüseyin Tunç Şahin, "Biz halı sahada oynarken dumanlar yükseldi. İlk öncesinde dumanın yangın olacağını zannetmedik. Buraya geldiğimizde 6-7 kadar itfaiye aracı geldi. Ev sahibine geçmiş olsun dileklerimizi ilettik" diye konuştu.

Polis, yangına ilişkin inceleme başlattı.