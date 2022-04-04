Çataklı: "(Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik" - Haberler

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Çataklı: "(Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik"

AA - Müjdat Genç - Güncel
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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi. (1)

Çataklı: "( Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik"

Çataklı: "( Afganistan'a gönderilen yardımlar) Afganistan iyilik treni projesi kapsamında Ocak ve Şubat aylarında 3 sefer halinde 7 tren ile toplam 2 bin 663 ton insani yardım malzemesini Afganistan'a göndermiştik. Son olarak 1478 ton gıda giyim battaniye sağlık hijyen ve diğer yardımları içeren ve 68 konteynerden oluşan iyilik trenlerinin 4. seferini de 30 Mart'ta yola çıkarttık"

Çataklı: (Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik

Çataklı: (Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik

Çataklı: (Ukrayna'ya gönderilen yardımlar) Şu ana kadar AFAD'ımızın koordinasyonunda 67 tır malzemeyi bölgeye gönderdik

AA / Müjdat Genç - Güncel

İsmail Çataklı, Afganistan, Ukrayna, AFAD, Güncel, Haberler

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