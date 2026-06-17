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Kanada Başbakanı, Hürmüz'deki kriz sonrası küresel çapta enerji çeşitliliğine gidilmesi çağrısı yaptı

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Kanada Başbakanı Mark Carney, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına atıfta bulunarak küresel enerji ve ticarette çeşitliliğin önemini vurguladı. G7 Zirvesi'nde konuşan Carney, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası yaşanan zorluklara dikkat çekti.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Hürmüz Boğazı'nın kapanması sırasında yaşananlara işaret ederek, küresel çapta enerji ve ticaret alanlarında çeşitliliğe gidilmesinin önemini vurguladı.

Carney, Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin İran'a saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'nın kapanması nedeniyle küresel enerji ve ticarette yaşanan zorluklara dikkati çeken Carney, "Buradan alınacak derslerden birisi çeşitliliğe gidilmesi." ifadesini kullandı

Öte yandan Carney, ABD Başkanı Donald Trump'a doğum günü vesilesiyle hediye aldığını ve Trump'ın bu hediyeyi çok sevdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
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