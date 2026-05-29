Kanada Başbakanı Carney'den ABD ile "daha yakın işbirliği ve ortaklık" mesajı

Kanada Başbakanı Mark Carney, New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada ABD ile daha yakın işbirliği ve gerçek ortaklık mesajı verdi. Carney, güçlü bir Kanada'nın ABD'nin büyümesine katkı sağlayacağını belirterek, Trump'ın ticaret politikalarının Kanada'yı ekonomik gücünü artırmaya yönelttiğini ifade etti.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ABD'deki New York Ekonomi Kulübünde konuşan Carney, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Carney, iki ülkenin birçok alanda birlikte çalışabileceklerini ve küresel ölçekte ortak hareket ederek rekabet gücünü artırabileceklerini söyledi.

Kanada'nın, ABD ile daha yakın işbirliği ve "gerçek ortaklık" istediğini belirten Carney, "Güçlü bir Kanada, Amerika'yı yeniden büyük yapmaya yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından uygulanan gümrük tarifeleri ve ticaret politikalarının, Kanada'yı ekonomik gücünü artırmaya yönelttiğini ifade eden Carney, ülkesinin enerji alanında küresel güç olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
