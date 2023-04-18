Caretta Caretta'ların Yaşam Alanları, Isınan Sular Sayesinde Akdeniz'e Doğru Genişliyor

İspanya'nın Valencia kentindeki Çevre Araştırmaları Merkezi tarafından 2022 yılında yürütülen bir çalışma, Akdeniz'in su sıcaklığının 1982 ve 2019 yıllarında iklim değişikliğinin etkisiyle 1,3 santigrat derece arttığını gösterdi.

İspanya'nın Valencia kentindeki Çevre Araştırmaları Merkezi tarafından 2022 yılında yürütülen bir çalışma, Akdeniz'in su sıcaklığının 1982 ve 2019 yıllarında iklim değişikliğinin etkisiyle 1,3 santigrat derece arttığını gösterdi.

İklim değişikliği yaban hayatı için genelde kötü haber olsa da, Akdeniz'de suların ısınması, caretta caretta deniz kaplumbağaları için bir fırsat yaratmış gibi görünüyor.

Genellikle Florida, Cape Verde, Umman, Mozambik ve Batı Avustralya gibi yerlerde yuva yapan, maksimum 150 kilogram ağırlığındaki bu hayvanlar, şimdilerde İspanya ve İtalya'da da giderek artan sayıda yuva yapıyor ve yumurta bırakıyor.

SES 1 (İspanyolca): ANA LIRIA, ADS Biyoçeşitlilik Sorumlusu:

"İspanya ve İtalya kıyılarında tanık olduğumuz bu olayın yeni bir kolonileşme olayı olabileceğini düşünüyoruz."

Araştırmacılar, 1990-2012 arasında Batı Akdeniz'de yılda ortalama sadece üç yuva keşfederken, bu rakam 2020 yılında 84'e yükseldi. Bu da yaşam alanı genişlemesine yol açan bir iklim değişikliği vakası gibi görünüyor.

SES 2 (İspanyolca): ANA LIRIA, ADS Biyoçeşitlilik Sorumlusu:

"Bu duruma neden olan başlıca nedenlerinden biri iklim değişikliği olabilir. Kaplumbağaların daha önce hiç yaşamadığı yerlerde yaşamalarına olanak verecek daha sıcak koşullar ortaya çıkıyor."

Ancak Liria'ya göre bu olguyu gözlemlemek yine de zaman istiyor.

SES 3 (İspanyolca): ANA LIRIA, ADS Biyoçeşitlilik Sorumlusu:

"Bu hayvanların 85-100 yıl arasında ömrü oldukları için, yapılacak çalışmaların çok uzun soluklu olması gerekiyor. Yaşamlarının küçük bir bölümü hakkında bilgiye sahibiz, daha fazlası için daha çok zamana ihtiyacımız var."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Madrid'den bildiriyor. (XHTV)