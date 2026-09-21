Haberler

Caparov, Utah'daki Deer Valley projesi hakkında Kırgızistan için bilgi aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, turizmi dört mevsime yayacak dünya standartlarında tatil merkezleri kurmayı hedeflediklerini bildirdi. Caparov, ABD'de Utah'taki Deer Valley projesi hakkında bilgi aldı ve yatırımcı çekme talimatı verdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, ülkedeki turizm faaliyetlerini sadece belirli mevsimlerle sınırlı kalmaktan çıkarıp dört mevsime yaymayı hedeflediklerini bildirdi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Caparov, ABD'ye yaptığı çalışma ziyareti sırasında Utah eyaletindeki Deer Valley Kayak Merkezi'nin genişletme projesi hakkında bilgi aldı.

Burada, Caparov'a modern otel, konut, spor ve turizm altyapısına sahip yeni bir "dört mevsimlik tatil köyü" kümesinin oluşturulmasını öngören Deer Valley konsepti sunuldu.

Kırgızistan'ın sahip olduğu doğa ve dağ turizmi potansiyeline dikkati çeken Caparov, ülkesi için Utah'ın deneyiminin önemli olduğunu söyledi.

Görevlerinin yalnızca münferit kayak merkezleri inşa etmek olmadığını kaydeden Caparov, "Kırgızistan'ın turizm alanında büyük hedefleri var. Amacımız, hem vatandaşlarımız hem de dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler için yıl boyunca hizmet edecek dünya standartlarında tatil merkezleri oluşturmaktır." diye konuştu.

Caparov, ilgili devlet kurumlarına, Utah eyaletindeki entegre dağlık bölge kalkınması deneyimini inceleme, uluslararası otel markaları ile yatırımcıları ülkeye çekme talimatı verdi.

Kırgızistan'ın dünyanın en güzel dağlık ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Caparov, "Şimdi önümüzdeki esas görev, bu eşsiz doğal zenginliği özenle yüksek kaliteli bir turizm ürününe dönüştürerek ülkemizi bölgesel bir çekim merkezine ve küresel turizm haritasının vazgeçilmez bir parçasına dönüştürmektir." ifadesini kullandı.

Ülkede inşaatı süren ve yıl sonunda ilk etabının açılması beklenen "Ala-Too Tatil Köyü" (Ala-Too Resort Kayak Merkezi) projesinin önemine değinen Caparov, ABD, Avrupa ve Asya ülkeleri ile komşu devletlerin tecrübelerinin incelendiğini söyledi.

Kaynak: AA
İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolüne getirildi

Çağrı merkezi operasyonunda gözaltına alınanlar sağlık kontrolünde
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Kazım Kaşifoğlu' ifadeye çağrıldı

Kurtlar Vadisi'nde 15 yıl önce oynadığı karakter başına iş açtı
Korkuteli'de eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren Sefer Coşkun tutuklandı! 'Yine olsa yine yaparım' dediği öğrenildi

Ormanda yakalanan damat tutuklandı! Pişmanlık yerine o sözler
Spor salonunda skandal! Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı

Duş alırken kafasını kaldıran kadın, üzerini giyinip polisi aradı
Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler

Taşlı saldırıya uğradılar! Otobüsten böyle karşılık verdiler
Ünlü oyuncunun kiracısına dayak! Taciz iddiasıyla öldüresiye dövülen kiracı konuştu

Taciz iddiasıyla öldüresiye dövüldü! Evinin sahibi ünlü oyuncu çıktı
Okan Buruk, 4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti

4-0'lık hezimetin faturasını 4 isme kesti
ICE görevlisi göçmen genci kurşun yağmuruna tuttu! Ülke karıştı

ABD'yi ayağa kaldıran olay! Başrolde yine ICE var