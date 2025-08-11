Eren Bülbül'ün Anısına Bisiklet Turu

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sırasında şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret etti.

Çankırı'dan 4 gün önce yola çıkan 18 bisikletli, şehit Eren Bülbül'ün 8. yıl dönümünde Maçka ilçesine bağlı Köprüyanı Mahallesi'ne geldi.

Eren Bülbül'ün mezarı başında dua eden gruptakiler, anne Ayşe Bülbül ile görüşerek taziyelerini iletti.

Kulüp Başkanı Engin Çimen, AA muhabirine, yolculuğa Çankırı şehitliğinden başladıklarını söyledi.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 2017'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ın kabrini de ziyaret ettiklerini belirten Çimen, "Buraya geldiğimizde, bu atmosferi yaşamaya başladığımızda, şuradan içeriye girerken tüylerimiz diken diken girdik. Bununla beraber tüm yorgunluğumuz gitmiş durumda. Her kilometrede bir şehidimizin adını andık, her durakta dualar ettik. Şimdi bu kutlu yolculuğun en özel en derin durağındayız. Eren'in emanetiyle göz göze Eren'in annesinin duasıyla yürek yüreğeyiz." diye konuştu.

Tura katılanlardan Okan Sütçüoğlu ise Eren Bülbül'ün şehadet yıl dönümünde burada olmak istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kıymetli şehidimiz Eren Bülbül'ün kabrini, annesi ve ailesini ziyaret ettik. Bunu geleneksel hale getirmeye çalışıyoruz. Amacımız şehitlerimizin, gazilerimizin bu ülkenin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden kahramanlarımızın unutulmamasını sağlamak. Eren Bülbül ülkemiz için canını verdi, bu uğurda hayatını kaybetti. Biz de kıymetli kardeşimize vefa örneği göstererek onu bu şekilde anmak istedik ve turumuzu burada sonlandırdık."

Gruptakilerden İsmail Ersoy da Eren Bülbül için kaleme aldığı "İyi ki varsın Eren" isimli şiiri okudu.