Üye Girişi
Haberler
Şam yakınlarında 75 bin kişinin gömülü olduğu toplu mezar bulundu
Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Türkiye'den ABD'ye DEAŞ ile mücadele kapsamında ses getirecek teklif
Türkiye'nin ABD'ye yaptığı teklif ilk kez ortaya çıktı
Ankaralı Turgut'un yürekleri dağlayan vasiyeti
Ankaralı Turgut'un yürekleri sızlatan vasiyeti
Sanatçı Ferdi Tayfur apar topar hastaneye kaldırıldı
Ünlü sanatçı apar topar hastaneye kaldırıldı

Çankırı'dan kısa kısa

Çankırı'dan kısa kısa
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yunus Emre Ortaokulu ve Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulunu ziyaret etti.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yunus Emre Ortaokulu ve Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Taşolar, ziyaret ettiği okullarda, 12-18 Aralık Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerine katıldı.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Taşolar, öğrencilerle şarkı söyledi, Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu öğrencilerinin sergilediği yaren oyununu izledi.

Çankırı'da eğitim ortamlarının daha verimli hale getirilmesi adına yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Taşolar, öğretmenlerin isteklerini dinleyerek sınıfları da ziyaret etti.

Vali Mustafa Fırat Taşolar'a İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Şube Müdürü Mustafa Biber ve okul yöneticileri eşlik etti.

Orta'da yeni sanayi bölgesi planı

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi'ni modern bir yapıya kavuşturmak için adım attıklarını belirtti.

Kanlıca mevkisinde 38 bin dekar arazi üzerine inşa edilecek yeni sanayi alanında 50 modern dükkan ve itfaiye garajının yer alacağını belirten Bezci, projenin sanayi esnafına daha geniş ve modern çalışma alanları sunarak hem ilçenin ekonomik faaliyetlerini desteklemesini hem de yaşam kalitesini artırmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kalfat Belediye Başkanı Doğan, görev süresince yapılan yatırımları anlattı

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri önemli projelere imza attıklarını belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliğinden 1 adet çöp kamyonu aldıklarını, Şabanözü Belediyesinden 1 makam aracı, minibüs ve otobüs alarak araç filosunu genişlettiklerini belirten Doğan, belediyeye iş makinesi de kazandırdıklarını dile getirdi.

Altyapı ve yol çalışmaları kapsamında 800 metre içme suyu şebekesini yenilediklerini, 500 metre altyapı çalışmasını tamamladıklarını aktaran Doğan, Kalfat ile Atkaracalar arasındaki yolun da İl Özel İdaresi desteğiyle yapıldığını ifade etti.

Doğan, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Çal - Güncel
img

"Türkiye neden böyle bir şey yapıyor anlamıyorum"
img

Marketin önündeki davranışı herkesi duygulandırdı
img

Esad kaçtıktan sonra uydu görüntülerinden tespit edildi
Ürünleri Avrupa'dan dönen işletme iflas etti, alacaklılar soluğu fabrikada aldı
Avrupa'dan veto yiyen firma iflas etti, alacaklılar kapıya dayandı
Kulüp başkanı, şike teklifi aldığını iddia etti
Gözler Hacıosmanoğlu'nda! Kulüp başkanı, şike teklifini itiraf etti
Soylu'dan Enginyurt'a: Lafa bakarız laf mı diye, söyleyene bakarız adam mı diye
Soylu'nun paylaştığı mesajlar tecrübeli siyasetçiyi zora sokacak
Esad'ın ülkeden kaçan askerleri Irak'ın Rutba ilçesine sığınmış
Esad'ın askerlerinin kaçtığı ülke belli oldu
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
İşte Esad'dan sonra ülkesine dönen Suriyeli sayısı
Oto pazarlarında 'Suriyeli' hareketliliği
Oto pazarlarında "Suriyeli" hareketliliği

Son Dakika Haberleri

Ankaralı Turgut neden öldü, hastalığı neydi? Antalyaspor - Kayserispor Maçı Hangi Kanalda? Çorum FK - Amedspor Maçı Yayın Bilgileri Nurettin Yaşar kimdir? Şehit Uzman Çavuş Nurettin Yaşar nereli kaç yaşında, evli mi? Antalyaspor Kayserispor CANLI İZLE şifresiz! Süper Lig Antalyaspor Kayserispor maçı ne zaman? Çorum FK Amedspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Çorum FK Amedspor maçı ne zaman? Tottenham Fulham Maçı Hangi Kanalda? Manchester Utd - Everton Maçı Yayın Bilgisi Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 15 Aralık noterler çalışıyor mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.