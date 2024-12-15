Çankırı'dan kısa kısa

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Yunus Emre Ortaokulu ve Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulunu ziyaret etti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Taşolar, ziyaret ettiği okullarda, 12-18 Aralık Yatırım ve Türk Malları Haftası etkinliklerine katıldı.

Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Taşolar, öğrencilerle şarkı söyledi, Şehit Hilmi Bıyıklı İlkokulu öğrencilerinin sergilediği yaren oyununu izledi.

Çankırı'da eğitim ortamlarının daha verimli hale getirilmesi adına yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Vali Taşolar, öğretmenlerin isteklerini dinleyerek sınıfları da ziyaret etti.

Vali Mustafa Fırat Taşolar'a İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk, Şube Müdürü Mustafa Biber ve okul yöneticileri eşlik etti.

Orta'da yeni sanayi bölgesi planı

Orta Belediye Başkanı Ömer Bezci, yaptığı açıklamada, ilçede faaliyet gösteren Küçük Sanayi Sitesi'ni modern bir yapıya kavuşturmak için adım attıklarını belirtti.

Kanlıca mevkisinde 38 bin dekar arazi üzerine inşa edilecek yeni sanayi alanında 50 modern dükkan ve itfaiye garajının yer alacağını belirten Bezci, projenin sanayi esnafına daha geniş ve modern çalışma alanları sunarak hem ilçenin ekonomik faaliyetlerini desteklemesini hem de yaşam kalitesini artırmasını hedeflediklerini kaydetti.

Kalfat Belediye Başkanı Doğan, görev süresince yapılan yatırımları anlattı

Kalfat Belediye Başkanı Salim Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, göreve geldikleri günden beri önemli projelere imza attıklarını belirtti.

Türkiye Belediyeler Birliğinden 1 adet çöp kamyonu aldıklarını, Şabanözü Belediyesinden 1 makam aracı, minibüs ve otobüs alarak araç filosunu genişlettiklerini belirten Doğan, belediyeye iş makinesi de kazandırdıklarını dile getirdi.

Altyapı ve yol çalışmaları kapsamında 800 metre içme suyu şebekesini yenilediklerini, 500 metre altyapı çalışmasını tamamladıklarını aktaran Doğan, Kalfat ile Atkaracalar arasındaki yolun da İl Özel İdaresi desteğiyle yapıldığını ifade etti.

Doğan, projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.