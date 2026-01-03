Sobada İkinci El Dönemi... Soba Tamircisi Kurt: "Eski Sobayı Alıp Tamir Edip Satıyoruz, Yenisi Pahalı Olduğu İçin Alamıyor Millet"

Haber - Kamera: Ünal AYDIN

(ÇANKIRI) - Çankırı'da soba tamirciliği yapan Abdullah Kurt, son dönemde ikinci el sobada bile işlerin düştüğünü belirterek, "Eski sobayı alıp tamir edip satıyoruz, yenisi pahalı olduğu için alamıyor millet" dedi.

ANKA Haber Ajansı'na konuşan Çankırılı soba tamircisi Abdullah Kurt, ikinci el soba satışı yaptıklarını son dönemde ikinci elde de satışların azaldığını anlattı. Kurt, şöyle konuştu:

"Soba tamiri, ayakkabı tamiri, ayakkabı satışı ve imalatı yapıyoruz. Fabrikalar çıktığı için imalatı bıraktık. ikinci el soba yapıyoruz. İç gömleği, dış gömleği. Bunları düşük seviyedeki, durumu iyi olmayanlar, dar gelirliler alıyor. Burada geçinip gidiyoruz. Benim yaptığım soba 2 bin, 2 bin 500 lira, yeni sobalar 7 bin, 8 bin lira. Dar gelirlilere çalışıyoruz, eski sobayı alıp tamir edip satıyoruz, yenisi pahalı olduğu için alamıyor millet. En düşük soba kovası 7 bin, 8 bin lira. Bu yüzden millet ucuza bakıyor."

Bir sobanın tamirinin 1000, 1500 yüz liraya mal olduğunu dile getiren Kurt, vatandaşın pahalı olduğu için yeni soba alamadığını söyledi. Kurt, "Bir soba 10 bin lira. Zaten aldığı maaş 16 bin lira. Kömürlü soba olmuş 8 bin lira. Maddiyatı dar olanlar, garipler alıyor bunları. Zenginler buraya gelmez. Bunları garipler alıyor." dedi.

Kurt, son dönemde ikinci elde de satışların düştüğünü belirterek, "Ben bile bırakmayı düşünüyorum bu işi. İkinci el arttı ucuz olduğu için" ifadesini kullandı.

İkinci el soba tamircisi Mithat Şenol da "Çankırılı dar gelirli durumu olmayanlara yardımcı olmak için bu işi yapıyoruz" dedi.