Çankırı'da Gazze'ye Destek İçin Bisiklet Turu Düzenlendi

Çankırı'da Gazze'ye destek için bisiklet turu düzenlendi.

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü tarafından farkındalık oluşturmak için düzenlenen programda Karatekin Parkı'nda toplanan bisikletliler, bisikletlerine Türkiye ve Filistin bayrakları astı.

Şehir turu yapan katılımcılar, tekrar Karatekin Parkı'na geldi.

Burada yapılan basın açıklamasında konuşan Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Engin Çimen, iki yıldan uzun süredir çatışmaların ardından varılan ateşkesin yaraları sarmak için bir başlangıç olduğunu, ama Gazze'de sağlık, gıda ve barınma krizinin derinliği ile insanlığın sınandığını söyledi.

Pedalları mağduriyete sessiz kalmamak, yardımların ve insani koridorların aralıksız devam etmesi için çevirdiklerini söyleyen Çimen, "Bugün dünyanın birçok yerinde yükselen dayanışma sesleri ve Türkiye'deki kitlesel yürüyüşler bize yalnız olmadığımızı, umudun hala canlı olduğunu gösterdi. Ama yardımların artarak, sınırların ve geçiş noktalarının tam erişime açılması gerekiyor. İnsani yardımın güvenli, düzenli ve hızlı ulaşması için uluslararası aktörlerin sorumluluk üstlenmesini talep ediyoruz." dedi.