Haberler

Orta'da Abbas Onay Futbol Turnuvası düzenlendi

Orta'da Abbas Onay Futbol Turnuvası düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'nın Orta ilçesinde merhum Abbas Onay anısına düzenlenen futbol turnuvasına 12 takım katıldı. Los Galakticos birinci olurken, turnuva sporun gelişmesine katkı sağladı.

Çankırı'nın Orta ilçesinde, Abbas Onay Futbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Orta Kaymakamlığı öncülüğünde Orta Belediyesinin destekleri ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleştirilen turnuvaya 12 takım katıldı.

İlçede sporun gelişmesine katkı sağlayan merhum Abbas Onay'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuvada, Los Galakticos birinci, Orta Belediye spor ikinci, Şehzade Kuruyemiş Aktar üçüncü, Akpunar Hazır Beton ise dördüncü oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Çınar, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Abbas Onay, Orta ilçesinde spor denildiğinde akla gelen en önemli isimlerden biridir. Gençlere duyduğu sevgi, spora olan tutkusu ve ilçemize kazandırdığı değerler hiçbir zaman unutulmayacaktır. Onun aziz hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlediğimiz turnuvaya gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etti." dedi.

Kaynak: AA / Mehmet Demirci
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal

Dünyaca ünlü futbolcu Çorum'u beğenmedi! Transfer iptal
Her desteklediği takım kaybedince yeniden üzülmemek için çareyi bakın nasıl buldu

Desteklediği her takım kaybedince yine ağlamamak için bakın ne yaptı
Kahreden ölüm: 2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu

2 yaşındaki Aybüke'nin sonu dedesinin elinden oldu
Kulüpler Birliği'nde Ertuğrul Doğan kararı

Kulüplerin yoğun baskısına dayanamayan Doğan, ''Tamam'' dedi

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi