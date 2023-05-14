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Canan Kaftancıoğlu, Saat 19: 17 İtibariyle Açıkladı: 'Yüzde 15 Veriye Göre: Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.33 - R. Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.94'

Canan Kaftancıoğlu, Saat 19: 17 İtibariyle Açıkladı: "Yüzde 15 Veriye Göre: Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.33 - R. Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.94"

Güncel Haberler

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili “İstanbul’da saat: 19.17 itibariyle sandıkların yüzde 15 sisteme girdi ve yüzde 15 veriye göre: Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.33 R. Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.94 Sinan Oğan : Yüzde 4.45 Muharrem İnce : Yüzde 0.28. SanaSöz” açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı seçimleri ile ilgili "İstanbul'da saat: 19.17 itibariyle sandıkların yüzde 15 sisteme girdi ve yüzde 15 veriye göre: Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.33 R. Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.94 Sinan Oğan : Yüzde 4.45 Muharrem İnce : Yüzde 0.28. SanaSöz" açıklamasını yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bugün yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde, İstanbul'da saat 19: 17 itibariyle açılan sandıklara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, şu mesajı paylaştı:

"YÜZDE 15 VERİYE GÖRE: KEMAL KILIÇDAROĞLU: YÜZDE 51.33 -TAYYİP ERDOĞAN: YÜZDE 43.94"

"İstanbul'da saat: 19.17 itibariyle sandıkların yüzde 15 sisteme girdi ve yüzde 15 veriye göre: Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.33 R. Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.94 Sinan Oğan : Yüzde 4.45 Muharrem İnce : Yüzde 0.28. SanaSöz"

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Kaynak: ANKA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu İstanbul Güncel Haberler

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