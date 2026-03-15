İstanbul'da 'Destan Yazanların Hikayesi: Çanakkale 1915' etkinliği yapıldı

İstanbul Dans Sanat Halk Oyunları Spor Kulübü tarafından hazırlanan "Destan Yazanların Hikayesi: Çanakkale 1915" adlı dans ve tiyatral anlatımlı sahne gösterisi izleyiciyle buluştu.

Ataşehir'deki İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 7-70 yaş aralığında 98 amatör dansçı sahne aldı.

147 özgün kostüm ve tarihi aksesuarla hazırlanan gösteride dansçılar, tiyatral anlatım ve koreografiler eşliğinde Çanakkale Zaferi'nin ruhunu sahneye taşıdı.

Sahne performanslarında savaşın zorlukları, cephede verilen mücadele ile dayanışma duygusu dans ve müzikle anlatıldı.

Gösteride, çeşitli yörelere ait halk oyunları sergilenirken, vatan görevini yerine getirmek için cepheye giden erkeklerin eşleri, anneleri ve çocuklarıyla vedalaşma anları sahneye yansıtıldı.

Savaşın kazanılması da müzik ve tiyatral anlatımla sahneye taşınırken, savaş sahneleri dans ve koreografilerle canlandırıldı.

İzleyicilerin zaman zaman duygusal anlar yaşadığı gösteri sonunda dansçılar uzun süre alkışlandı.

Kulüp Başkanı Vildan Polat, gösteri sonunda yaptığı açıklamada, dansçıların hazırlık sürecini anlatarak, 18 Mart Çanakkale Zaferi ruhunu sahneye taşımaya çalıştıklarını söyledi.