Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansı'nın 104. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Aktaş, mesajında, Anadolu Ajansının, istiklal ve istikbal mücadelesi veren aziz Türk milletinin sesini ve haklılığını bütün dünyaya duyurmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Ajansın 104 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletin sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirten Aktaş, çağın gerektirdiği donanım ve teknolojiyle Türk basınının gelişmesine katkı sağlayan, yayıncılık anlayışı ve misyonuyla milletin güvenini kazanmış müstesna kuruluşlardan olduğunu vurguladı.

Vali Aktaş, "Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, ülkemizde ve yurt dışında yaygın ve başarılı haber ağıyla da hizmet veren Anadolu Ajansının 104'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlar, özveriyle çalışan her kademedeki çalışanlarına başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İlhami Aktaş Medya Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? 6-7 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6-7 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6-7 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 6-7 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 7 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 7 Nisan Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? 13 Kasım hangi burç? Doğum günü 13 Kasım olanların burcu nedir? 13 Kasım burcu özellikleri, gezegeni ve sembolü ne? 13 Kasım hangi burca ait? 12 Kasım hangi burç? 12 Kasım doğanların burcu nedir? 12 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 12 Kasım hangi burca ait? 11 Kasım hangi burç? 11 Kasım doğanların burcu nedir? 11 Kasım burcu özellikleri ne, gezegeni ve sembolü ne? 11 Kasım hangi burca ait? Rüyada akarsu görmek ne anlama gelir? Rüyada berrak akarsu görmek nedir? Rüyada temiz akarsu görmek, Rüyada bulanık akarsu görmek ne demek? Devrim Zengi kimdir? Devrim Zengi kaç yaşında, nereli? Devrim Zengi hayatı ve biyografisi!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title