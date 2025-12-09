Haberler

Bakan Yumaklı: Çanakkale-Karaköy Barajı, yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacak

Güncelleme:
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 444 milyon TL maliyetle tamamlanan Çanakkale-Karaköy Barajı'nın, 9.380 dekar tarım arazisini sulayarak ülke ekonomisine yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacağını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Çanakkale'ye bir müjdemiz var. 444 milyon TL maliyetle tamamladığımız Çanakkale-Karaköy Barajı, 39 metre yüksekliğiyle bölgenin önemli su depolama yapılarından biri haline geldi. 9 bin 380 dekar tarım arazisini modern sulamayla buluşturacak baraj, ülke ekonomisine yıllık 97 milyon TL katkı sağlayacak. Bereketli olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
