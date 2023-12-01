Üye Girişi
Haberler

Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı vefatının 84'üncü yılında memleketinde anıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın vefatının 84'üncü yılı dolayısıyla memleketi Balıkesir'in Havran ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Rumeli Mecidiye Tabyası'nda kaldırıp sırtına aldığı büyük top mermisinin ateşlenmesiyle zaferin kazanılmasında büyük pay sahibi olan Havranlı Seyit Onbaşı için kırsal Kocaseyit Mahallesi'nde yapılan tören, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Koca Seyit Müzesi'nin de bulunduğu alanda dualar edilen programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı ve askerler tarafından saygı atışı yapıldı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, törende yaptığı konuşmada, vatanını ve milletini korumak uğruna bir insanın kaldırabileceğinden çok daha fazla bir yükü omuzuna alan Seyit Onbaşı'nın, Çanakkale ruhunun temsilcisi olduğunu söyledi.

Ustaoğlu, "Vatan toprağına düşman çizmesini bastırtmayan koca yürekli Seyit Onbaşı'nın aziz ruhu şad olsun. Çanakkale ruhu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür, Seyit Onbaşı'dır, kara toprağın bağrında yatan nice şehitlerimizdir." dedi.

Seyit Onbaşı'nın, milletin esarete boyun eğmeyeceğini gösteren, bölgenin en önemli kahramanlarından olduğunu dile getiren Ustaoğlu, dünya var oldukça milletçe onu ve bütün kahramanları her zaman rahmetle ve şükranla yad edeceklerini sözlerine ekledi.

Anma programı kapsamında ayrıca Kocaseyit Mahallesi Camisi'nde mevlit okutuldu, lokma ve pilav dağıtıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Çanakkale Rumeli Onbaşı Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024? APPLE ZAM GELECEK Mİ, geldi mi, ne zaman geliyor? iPhone 15, 14, 13, zam geldi mi? Ankara Cuma namazı saat kaçta? 1 Aralık Cuma Ankara cuma namaz saati!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title