Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'da facia göz göre gelmiş: Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor

Otel çalışanından olay sözler! Facia göz göre göre gelmiş
Cansız bedenlerin bulunduğu tırın üzerindeki görsel gece operasyonuyla kapatıldı

Hastane önünde skandal görüntü! Tepkiler gelince operasyon çektiler
Yangın faciasında hayatını kaybeden THY çalışanı, alevlerin arasında annesini arayıp helallik almış

Alevlerin arasında kalan THY çalışanı annesini arayıp helallik istemiş
76 kişiye mezar olan otelin açıklamasına tepki yağıyor: Kepazesiniz, silin o paylaşımı

76 kişiye mezar olan otelden yapılan açıklamaya tepki yağıyor

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları inceledi ve oylama yaptı. Kurt, AA'nın verdiği hizmetlerin takdir edilesi olduğunu belirtti.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurt, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" fotoğraflarını seçen Kurt, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Spor" kategorisinde "Cemal Yurttaş'ın "Gitme Dur" karelerine oy verdi.

Kurt, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin gururu Anadolu Ajansının uzun yıllardır verdiği hizmetin takdire şayan olduğunu söyledi.

Geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri"ni seçerken çok zorlandığını dile getiren Kurt,"Hepsi çok güzeldi. Bana göre iyi olanları seçtim. Bu vesileyle basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de Çanakkale'de uyum içinde çalışıyoruz. Anadolu Ajansına başarılar diliyorum, ülkemize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
img

Hadise, Ahmet Çakar'ı affetmedi
img

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
img

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümit Özdağ: Eminim Öcalan dün gece daha rahat bir yatakta yatmıştır

Özdağ'dan gece yarısı yeni mesaj! Ses getirecek Öcalan göndermesi
Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler

Bolu'daki yangın faciasında ölenler için skandal sözler
Trump ekonomik savaşta ilk hamleyi yaptı

Trump savaşta ilk hamleyi yaptı
Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?

Şahan Gökbakar'ı küplere bindiren görüntü: Lan siz nasıl insansınız?
Bolu'daki otel yangıyla ilgili yayın yasağı kaldırıldı

76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasıyla ilgili yeni gelişme
Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Türkiye'nin dev tarım şirketi iflas etti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.