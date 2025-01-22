Çanakkale İl Emniyet Müdürü Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kurt, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün "Halkın Gücü", "Haber" kategorisinde Belal Khaled'in "Bayram" fotoğraflarını seçen Kurt, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra", "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli Gece", "Spor" kategorisinde "Cemal Yurttaş'ın "Gitme Dur" karelerine oy verdi.

Kurt, yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin gururu Anadolu Ajansının uzun yıllardır verdiği hizmetin takdire şayan olduğunu söyledi.

Geleneksel hale gelen "Yılın Kareleri"ni seçerken çok zorlandığını dile getiren Kurt,"Hepsi çok güzeldi. Bana göre iyi olanları seçtim. Bu vesileyle basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz de Çanakkale'de uyum içinde çalışıyoruz. Anadolu Ajansına başarılar diliyorum, ülkemize verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.