Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve narkotik madde ele geçirildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince 10 ikamete

uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca ve bunlara ait muhtelif sayıda fişek ve narkotik madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. - ÇANAKKALE