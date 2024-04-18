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Çanakkale'de Tarım Sektör Toplantısı Düzenlendi

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Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi. Toplantıda, tarımsal potansiyel, üretim teknikleri ve zeytin yetiştiriciliği gibi konular ele alındı.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde çiftçilerin refah seviyelerinin yükseltilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla Tarım Sektör Toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığında düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

???????Toplantının açılış konuşmasını yapan Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu çalışmanın Eceabat tarımının bileşenlerini bir araya getirmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

İlçenin 17 bin dekar alanda üretim yapan bir merkez olduğunu anımsatan Kaşdemir, bölgede üretim yapan üretici ve kooperatifleri destekleyeceklerini belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan ise Eceabat'ın tarımsal potansiyeli ve bu potansiyelin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Zeytin yetiştiriciliğinde yeni gelişmeler hakkında bilgi veren ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Şeker de zeytin ağaçlarının verimini ve kalitesini artırmak için yeni tekniklerin geliştirildiğini ve bu tekniklerin Eceabat'taki zeytin yetiştiricilerine de kazandırılacağını ifade etti.

Toplantıya Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, TKDK İl Koordinatörü Hasan İskender, oda başkanları, muhtarlar, kooperatif başkanlarının yanı sıra çok sayıda üretici katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çanakkale Eceabat Zeytin Ekonomi Güncel Haberler

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