Son dakika haberleri | Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika habere göre Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin erken müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Derbentbaşı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 2 uçak ve 5 helikopterle havadan, 17 arazöz, 3 dozer, 1 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 110 personelle karadan müdahale edildi. İlk belirlemelere göre yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin ilk müdahaleyi 3 dakika içinde yapmasıyla kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. AA / Burak Akay - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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