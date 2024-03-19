Çanakkale'de Düzensiz Göçmenleri Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışmaları 5. gününde devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.
Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında, bulundukları lastik botun batması sonucu denizde kaybolan düzensiz göçmenleri arama çalışması 5. gününde devam ediyor.
Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eceabat açıklarındaki arama kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı koordinesinde sürdürülüyor.
Arama kurtarma çalışmaları, jandarma, polis, sağlık, AFAD, Liman Başkanlığı ekiplerinin işbirliğinde yapılıyor.
Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu bot 15 Mart'ta batmış, kurtulan 2 kişi kendi çabalarıyla Büyük Kemikli Sahili'ne ulaşarak yetkililere bilgi vermişti.
Ekiplerin bölgedeki arama çalışmalarında 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış, 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşılmıştı.
Jandarmanın olayla ilgili göçmen kaçakçılığı şüphesiyle yakaladığı 1 kişi tutuklanmıştı.