Çanakkale'de Balıkçılar 1500 Lüfer Avladı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Garip ve ekibi, tekneyle 1500 lüfer avladı. Denize bıraktıkları ağları lüferle dolan balıkçılar, Gelibolu'ya dönerek bereketli bir avın sevincini yaşadı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde balıkçılık yapan Furkan Garip, ekibiyle tekneyle 1500 lüfer avladı.

"Uçar" adlı tekneleriyle limandan dün ayrılan Furkan Garip ve ekibi, Çanakkale Boğazı'nda Bozcaada açıklarında lüfer sürüsüyle karşılaştı. Denize bıraktıkları ağları lüferle dolan balıkçılar, daha sonra Gelibolu'ya döndü.

Kaptan Furkan Garip, gazetecilere, bir gün boyunca denizde dolaştıklarını, sabaha karşı balık sürüsüne denk geldiklerini söyledi.

Hemen ağları atarak balığı çevirdiklerini anlatan Garip, "Kaçan kaçtı, kaçamayan da bizim nasibimiz olarak bize kaldı. 1500 lüferle yüzümüz güldü. Allah bereket versin." dedi.