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Çanakkale'de Alzheimer hastasının cesedi bulundu

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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Mustafa Yumurcak'ın cesedi arazide bulundu. Yakınları tarafından jandarmaya bildirilen durum üzerine arama çalışmaları başlatıldı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Alzheimer hastasının arazide cesedi bulundu.

İlçeye bağlı Gülpınar köyünde yaşayan Mustafa Yumurcak'tan (80) bir süredir haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile AKUT Arama Kurtarma Derneği görevlileri, Yumurcak'ı bulmak için arama köpekleri ve dron destekli çalışma başlattı.

Aramalar sürerken çevre sakinleri arazide Mustafa Yumurcak'ın cesedini buldu.

Ceset, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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