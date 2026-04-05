Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan tanker demirletildi
Tuzla'dan Hırvatistan'a giden 274 metre uzunluğundaki Palau bayraklı tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Römorkörler tarafından yedeklenerek güvenli bir bölgeye ulaştırıldı.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 274 metre uzunluğunda Palau bayraklı tanker, römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Tuzla'dan Hırvatistan'a gitmek üzere hareket eden Palau bayraklı 274 metre uzunluğundaki 'ELBUS' isimli tanker, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında 1915 Çanakkale Köprüsü önlerinde makine arızası yaptı. Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-20', 'Kurtarma-16' ve 'Kurtarma-15' bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

500

