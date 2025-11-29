Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan LPG Tankeri Karanlık Liman'a Çekildi

Libya'dan Ukrayna'ya giden 'GAS CATALINA' isimli LPG yüklü tanker, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşadı. Kıyı Emniyeti römorkörleri, tanker için bölgeye gönderildi ve tanker arızanın giderilmesi amacıyla Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan LPG yüklü tanker Karanlık Liman Demir Sahası'na çekildi.

Libya'dan Ukrayna'ya giden Palau Cumhuriyeti bayraklı "GAS CATALINA" isimli 119 metre boyundaki tankerde, Karanlık Liman önlerinde seyir halindeyken makine arızası meydana geldi.

Durumun Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirilmesi üzerine, bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı "Kurtarma-14", "Kurtarma-18" ve "Kurtarma-19" römorkörleri sevk edildi.

Kılavuz kaptan refakatinde römorkör yedeğinde çekilen tanker, arızanın giderilmesi için Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
