Çanakkale Açıklarında Düzensiz Göçmen Operasyonları

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 85 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

Çanakkale açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda 85 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında içinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot bulunduğunu tespit etti.

"TCSG-28" ve "TCSG-16" botlarıyla bölgeye giden ekipler, botlarının motorunun arızalanması nedeniyle sürüklenen ve yardım talebinde bulunan Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

Diğer operasyonda ise "TCSG-905" ve "KB-20" botlarıyla aynı bölgeye intikal eden ekipler, hareket halindeki lastik bot içinde Afganistan uyruklu 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.