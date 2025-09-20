Can Holding Soruşturması Kapsamında 9 Şirkete Kayyum Atandı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Can Holding' soruşturması kapsamında, holding bünyesinde yer alan 9 şirkete daha kayyum atanmasına karar verildi.

Başsavcılıkça, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçları yönünden yürütülen soruşturma çerçevesinde, yüklü miktarda mal varlığı bulunan ancak herhangi bir tedbire konu edilmeyen 9 şirket tespit edildi. Tespit edilen şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği belirtildi. Bunun üzerine, Sulh Ceza Hakimliği tarafından söz konusu şirketlere kayyum olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) atanmasına karar verildi. Soruşturmanın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığı iş birliğiyle genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

9 ŞİRKETE KAYYUM

Kayyum atanan şirketlerin, Türktab Marketing Sigara ve Tütüncülük AŞ, ZA Lojistik ve Araç Kiralama Hizmetleri Ticaret AŞ, Canpet Benzin İstasyon İşletmeciliği AŞ, Tares Tek. Ürünleri İç ve Dış Tic. Ltd. Şti., Furkon Teknik Hırdavat Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti., Temiz Petrol ve Gayrimenkul Ticaret AŞ, MCN Petrol AŞ, Yön Özel Eğitim Basım Yayın San. Tic. AŞ ve Mer Yatırım ve Özel Eğitim Hiz. AŞ olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafımdan yapılan açıklamada: "Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Can Holdingö yetkilileriyle ilgili Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma, Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı Değerlerini Aklama ve Nitelikli Dolandırıcılık suçları yönünden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, daha önce el koyma tedbiri uygulanan ve hakkında kayyım ataması kararı verilen Holding bünyesinde başkaca şirketlerin olduğu ve bu şirketlerin aktif olarak faaliyetlerine devam ettiği, yapılan incelemede söz konusu şirketler üzerinde yüklü miktarda mal varlığı olduğu ve herhangi tedbire konu edilmediği tespit edildiğinden; Şüphelilerin suç örgütü faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirlerin aklanması amacına hizmet ettikleri ve bu eylemleri şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri hususunda kuvvetli şüphenin ve tespitlerin bulunduğu, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla CMK 133/1 ve CMK 133/4.a.7 maddeleri ile 04/02/2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 7539 sayılı Kanun'un 7. maddesi uyarınca yapılan değişiklik doğrultusunda 7145 sayılı Kanun'un geçici 2. maddesi uyarınca tespiti yeni yapılan 9 şirketin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun; bahse konu şirketlerin yönetim organının karar ve işlemlerinin geçerliliğinin kayyımın (TMSF) onayına bağlı kılındığı veya yönetim organının yetkilerinin ya da yönetim organının yetkileri ile birlikte ortaklık payları ve menkul kıymetler idare yetkilerinin tümüne kayyıma (TMSF) verilmesi yetkisiyle birlikte kayyım olarak atanmasına, Cumhuriyet Başsavcılığımızın bugünkü tarihli talebi üzerine İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince karar verilmiştir. Soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde TMSF, MASAK, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Jandarma Komutanlığıyla iş birliği içerisinde genişletilerek devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" denildi.