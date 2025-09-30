Haberler

Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı

Can Holding soruşturması büyüyor! Kasımpaşa Spor Kulübü'ne TMSF kayyum atandı
Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturmada dikkat çeken gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan iş insanı Turgay Ciner'in sahibi olduğu Süper Lig ekibi Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de bulunduğu 18 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Can Holding' soruşturması kapsamında suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair haklarında kuvvetli şüphe oluşan Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı aralarında Kasımpaşa Spor Kulübü'nün de olduğu 18 şirkete TMSF kayyım olarak atandı.

CAN HOLDİNG SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Can Holding'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding A.Ş. ile Ciner Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Park Holding A.Ş. arasında mali ve ticari bağların bulunduğu, bu bağ üzerinden gerçekleştirilen işlem ve faaliyetlerle suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet edildiğine dair kuvvetli şüphe bulunduğu belirtilerek, daha önce el koyma tedbiri uygulanarak kayyım ataması yapılan şirketlere ek olarak, her iki grup bünyesinde başka şirketlerin de aktif olarak faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin Can Holding ve Ciner Grubu'na bağlı Park Holding çatısı altındaki şirketler aracılığıyla örgüt faaliyeti kapsamında hareket ederek suçtan elde edilen gelirleri akladıklarına dair kuvvetli şüphe oluştuğu anlaşıldı. Bunun üzerine İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu şirketlerin yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyım olarak atanmasına karar verdi.

18 ŞİRKETE DAHA KAYYIM ATANDI

Soruşturma kapsamında, Can Holding çatısı altında faaliyet gösteren Transworld Uluslararası Nakliyat ve Aracılık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti., Turktab Karon Tütün Mamulleri Gıda Paz. Tic. A.Ş., Turktab Tobacco Gıda Lojistik ve Paz. A.Ş., Turktab Toptan Tütün Mamulleri Paz. Dağ. A.Ş., Turktab Tütüncülük Gıda ve İçecek San. Tic. Paz. A.Ş., Turktab Gıda Tütün ve Tütün Mamulleri Paz. İth. İhr. Tic. A.Ş., Turktab Global Tobacco Sigara ve Tütün Paz. A.Ş., Kuranlar Petrol Otomotiv İnşaat Gıda San. Tic. Ltd. Şti., European International Tobacco Sigara ve Tütüncülük San. Tic. A.Ş. ve Nargıll Tütün Mam. San. Tic. A.Ş. şirketlerine; ayrıca Can Holding ile bağlantılı olarak, Ciner Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Park Holding A.Ş.'ye bağlı Park Teknik Elektrik Madencilik Turizm San. ve Tic. A.Ş., Park Elektrik Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş., Konya Ilgın Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Park Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Ciner Turizm Ticaret İnşaat Servis Hizmetleri A.Ş., Etz Maden Enerji Petrol San. ve Tic. A.Ş. ve Söğütözü İthalat İhracat ve Ticaret A.Ş. isimli şirketlere kayyım atandı.

ŞİRKETLER ARASINDA KASIMPAŞA SPOR KULÜBÜ DE VAR

Soruşturma kapsamında kayyım atanan şirketler arasında, Turgay Ciner'e ait olan Süper Lig takımlarından Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş.'nin de olduğu görüldü.

KEMAL CAN TUTUKLANDI, TURGAY CİNER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can tutuklanmıştı. Ciner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Ciner hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
Yorumlar (13)

Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

zahmet olacak ama artık evlerimize de kayyum atsanız olmaz mı

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme25
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Sen de hırsız arsız olursan senin evine de Kayyum atanır merak etme

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıTürkmen Beyi:

Şotaya kayyum atayan akp bize ne yapmaz :(

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Recep Tayyip Erdoğan stadına da kayyum gelsin. GS yi araştırsalar türk futbolu biter

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAras Yılmaz:

Fenerbahçeye de kayyum atansın yöntemiyorlar. Sadettinde işe yaramayacak gibi duruyor.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kendisini devlet sananlara devletimiz had bildiriyor

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCHPsavar:

Aynen kardeşim.

yanıt0
yanıt0
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
