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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaş işe yerleşti

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettiklerini bildirdi. Işıkhan, engellilere sağlık alanında getirilen kolaylıklara değinerek, işverenlere sigorta prim teşviki sağladıklarını ve erken emeklilik imkanı sunduklarını belirtti. Ayrıca, engelli girişimcilere hibe desteğini artırdıklarını ve binlerce engelli vatandaşın kurs ve programlardan yararlandığını ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaşın işe yerleşmesine aracılık ettiklerini bildirdi.

Işıkhan, sosyal medya hesabından, Bakanlığa bağlı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) engellilere yönelik hizmetlerini paylaştı.

Engellilere sağlık alanında getirilen kolaylıklara değinen Işıkhan, engellilerin istihdamı halinde işverenlere sigorta prim teşviki sağladıklarını belirtti.

En az yüzde 40 çalışma gücü kaybı olan kişilere daha az süre ve primle erken emeklilik imkanının sunulduğunu bildiren Işıkhan, malul erkek yetimlere yaş şartı aranmaksızın yetim aylığı bağIadıklarını ifade etti.

Işıkhan, 330 iş koçunun engellilerin yanında olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda 459 bin 541 engelli vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik. Kendi işini kurmak isteyen engelli girişimcilere yönelik hibe desteğini 150 bin liradan 400 bin liraya yükselttik. 2014 yılından bu yana 3 bin 608 engelli girişimcimize 183 milyon liranın üzerinde hibe desteği verdik. 2012'den 2024 Nisan sonuna kadar 65 bin 218 engelli vatandaşımızı kurs ve programlardan yararlandırdık.

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 2012 yılından 2024 Nisan sonuna kadar 1,3 milyon engelli vatandaşımızla 2,6 milyon bireysel görüşme gerçekleştirdik."

Kaynak: AA / Güncel

Vedat Işıkhan Hibe Desteği Sigorta Politika Güncel Haberler

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