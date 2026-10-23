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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Azerbaycan'da düzenlenen SocGov 2026 Forumu'nda konuştu:

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- "İlişkilerimiz derin tarihi, kültürel ve dilsel bağların yanı sıra köklü bir dayanışma ve karşılıklı saygı anlayışına dayanmaktadır" "Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında güçlü bir kurumsal temele dayanan işbirliğimizi, toplumlarımızın değişen ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmeye kararlıyız"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarındaki güçlü kurumsal temele dayanan işbirliğini, iki ülke toplumlarının değişen ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Işıkhan, Azerbaycan'ın Hankendi şehrinde düzenlenen "SocGov 2026: Dijital Analitik ve Akıllı Yönetişim Uluslararası Forumu"na katıldı.

Etkinlikte konuşan Işıkhan, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarının Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ve İlham Aliyev'in liderliğinde güçlenerek devam ettiğini vurguladı.

Işıkhan, güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin hakların güvence altına alınmasının yanı sıra ihtiyaçların doğru tespit edilmesini ve kamu kaynaklarının adil, etkin ve hesap verebilir biçimde kullanılmasını da gerektirdiğini belirtti.

Dijital dönüşümün ve veri analitiğinin, sosyal politikaların daha isabetli kararlarla şekillendirilmesine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Bu imkanlardan yararlanırken insan onurunu, şeffaflığı, hesap verebilirliği, kişisel verilerin korunmasını ve hizmetlere eşit erişimi esas alan insan merkezli bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini belirten Işıkhan, Türkiye'nin kamu hizmetlerinde dijital dönüşümü insan odaklı ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürdüğünü kaydetti.

Işıkhan, 2008'de hizmete açılan e-Devlet Kapısı'nın kullanıcı sayısının bugün 70 milyona yaklaştığını belirterek vatandaşların binlerce kamu hizmetine tek noktadan, hızlı ve güvenli biçimde erişebildiğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) dijital hizmetlerinin e-Devlet Kapısı üzerinden yılda 1 milyarı aşan tıklanma sayısına ulaştığını ve en yoğun kullanılan hizmetler arasında yer aldığını kaydeden Işıkhan, yerli yazılım ve uygulamalarla bürokrasiyi azaltıp hizmet kalitesini artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Işıkhan, yapay zeka destekli araçlar ve veri analitiğiyle iş gücü piyasasının değişen ihtiyaçlarını daha etkin izlemeyi amaçladıklarını belirterek bu teknolojilerin kullanımında kişisel verilerin korunması, şeffaflık, hesap verebilirlik, algoritmik adalet ve insan denetiminin temel ilkeler olması gerektiğini vurguladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında taşıdığı özel öneme de değinen Işıkhan, "İlişkilerimiz, derin tarihi, kültürel ve dilsel bağların yanı sıra köklü bir dayanışma ve karşılıklı saygı anlayışına dayanmaktadır. Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında güçlü bir kurumsal temele dayanan işbirliğimizi, toplumlarımızın değişen ihtiyaçları doğrultusunda daha da geliştirmeye kararlıyız. Türkiye, toplumsal yönetişim alanındaki işbirliğini hem ikili düzeyde hem de ilgili bölgesel ve uluslararası platformlar aracılığıyla derinleştirmeye her zaman hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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