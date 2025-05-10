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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Zonguldak'ta Ziyaretlerde Bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın Zonguldak'ta Ziyaretlerde Bulundu
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak'ta sosyal güvenlik kuruluşlarının yönetim kurulu toplantısına katıldı ve maden müzesini ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Zonguldak'ta ziyaretlerde bulundu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu tarafından karşılanan Aydın ve beraberindeki heyetin programda AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı da yer aldı.

Heyet, Türkiye'nin ilk modern sosyal güvenlik kuruluşu olan Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığının Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Yayla Konağı Misafirhanesinde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıda, sandığın kurumsal yapısı ve güncel faaliyetlerinin yanı sıra üyelerine sunulan sosyal yardım hizmetleri, mali yapısı ve bölge ekonomisine katkıları ele alındı.

Aydın ve beraberindekiler, daha sonra Zonguldak Maden Müzesi ve TTK Eğitim Ocağını ziyaret etti.

Bakan yardımcısı Aydın ve beraberindeki Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, müze yetkililerinden bilgi alarak kömür madenciliği tarihine ışık tutan sergileri inceledi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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