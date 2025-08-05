Çalışma Bakanı Işıkhan, G20 Toplantısı İçin Güney Afrika'da İkili Görüşmeler Yaptı

Çalışma Bakanı Işıkhan, G20 Toplantısı İçin Güney Afrika'da İkili Görüşmeler Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı kapsamındaki ikili görüşmeler için Singapur ve Birleşik Krallık bakanlarıyla bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Singapur İşgücü Bakanı Tan See Leng ve Birleşik Krallık İstihdam Bakanı Alison McGovern ile ayrı ayrı görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Işıkhan, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı için gittiği Güney Afrika'da ikili görüşmelerde bulundu.

İlk olarak Singapur İşgücü Bakanı Leng ile bir araya gelen Işıkhan, ardından Birleşik Krallık İstihdam Bakanı McGovern ile bir araya geldi.

Görüşmelerde, Bakanlık bürokratları da yer aldı.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Barış Alper'in eski profili gündem oldu! 'Gizli Fenerbahçeli' iddiaları yeniden alevlendi

Eski profilinde yazan ifade taraftarları çıldırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak

Bakanlık sıfır araçlar için harekete geçti! Uyanıklar asıl şimdi yandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.