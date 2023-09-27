Çalınan araç ormanlık alanda terkedilmiş halde bulundu

Çorum'un İskilip ilçesi'nde, evinin önünde park halindeyken çalınan hafif ticari araç 4 gün sonra ormanlık alanda terkedilmiş olarak bulundu. Polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

Çorum'un İskilip ilçesi'nde, evinin önünde park halindeyken çalınan hafif ticari araç 4 gün sonra ormanlık alanda terkedilmiş olarak bulundu.

Olay önceki gece saat 23.00 sıralarında Ulaştepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akşam saatlerinde evine gelen M.O. 19 FJ 034 plakalı aracını park ettikten sonra evine gitti. Sabah uyandığı aracının park ettiği yerde bulamayan M.O. İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. İnceleme başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı suç önleme ve soruşturma büro amirliği ekipleri tarafından çalınan araç bugün sabah saatlerinde ormanlık alanda terkedilmiş halde bulundu.

Bulunan araç yapılan incelemenin ardından sahibine teslim edilirken, polis ekipleri hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. - ÇORUM