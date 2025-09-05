California Elektrik Şirketine Yangın İhlali Davası

LOS ABD Adalet Bakanlığı, Los Angeles kentinde 30 kişinin ölümüne yol açan yangınlardan ekipmanlarının sorumlu olduğu iddiasıyla, California eyaletindeki elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison'a dava açtı.

ABD California Merkez Bölgesi Federal Başsavcısı Bill Essayli, Los Angeles'ta düzenlediği basın toplantısında, Adalet Bakanlığının şirket aleyhine iki farklı dava açtığını bildirdi.

Davalardan ilkinin ocak ayındaki Los Angeles yangınlarıyla ilgili olduğunu aktaran Essayli, yangınlardan Southern California Edison'a ait ekipmanların sorumlu olduğunu iddia etti.

Şirketi, yangının başladığı bölgede elektrik hatları ile iletim altyapısının bakımını gerektiği gibi yapmamakla suçlayan Essayli, federal ve yerel yönetimlerin zararlarının karşılanması için şirketten 40 milyon dolardan fazla tazminat talep edildiğini belirtti.

Yangının çıkış nedenini bulmak üzere başlatılan soruşturmaların sürdüğünü bildiren Essayli, şirketin yangınlardaki sorumluluğunu "açıkça gösteren kanıtların" bulunduğunu savundu.

Essayli, şirket aleyhine açılan ikinci davada ise Eylül 2022'de San Bernardino Ormanı yakınlarındaki Fairview yangınının da benzer ihmaller sonucu çıktığının öne sürüldüğünü vurguladı.

Yangının çıktığı bölgede üç iletim kulesi işleten şirket, 2025 yılının başlarında California Kamu Hizmetleri Komisyonuna sunduğu raporda, yangının başladığı saatlerde hatlardan birinde "arıza" tespit edildiğini bildirmişti.

Şirket daha önce de benzer davalarla gündeme gelmişti

Southern California Edison, daha önce de benzer davalarla karşı karşıya kalmıştı.

Şirket, 14 Ocak'ta, yangın nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri tarafından dava edilmişti.

California Yüksek Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, yangının şirkete ait bir iletim kulesinin altından başladığının tanıklarca görüldüğü ve buna ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı belirtilmişti.

Los Angeles yangınları

Los Angeles'ta 7 Ocak'ta sabah saatlerinde Pacific Palisades bölgesinde başlayan, Eaton, Hurst, Sunset, Woodley bölgeleri başta olmak üzere hızla çevreye yayılan orman yangınlarında 30 kişi yaşamını yitirmişti.

Binlerce dönüm alanın kül olduğu yangınların yol açtığı toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 ila 275 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor.