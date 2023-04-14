Caddeler laleler ile donatıldı, oluşan görsel şölen dikkat çekti

TOKAT Tokat'ta caddeler laleler ile süslendi oluşan görsel şölen dikkat çekti.

Tokat'ın merkez ilçesinde Gaziosmanpaşa Caddesi ve Çeçenistan Caddelerinde bulunan orta refüjler laleler ile süslendi. Süslenen bu caddeler lalelerin; sarı, kırmızı, pembe ve beyaz renkleriyle kentte renk cümbüşü yaşatıyor. Caddelerin başlangıcından bitimine kadar devam eden laleler, kentin güzelliğine güzellik katıyor. Vatandaşlar ise lalelerin kente kattığı güzellikten memnun olduklarını ifade ediyor.

"Lalelerin buraya çok renk kattığını düşünüyorum"

Lalelerin şehre güzellik kattığını belirten Dilara Yıldız, "Lalelerin buraya çok renk kattığını düşünüyorum. Tokat'ımız Daha da renklenmiş ve güzelleşmiş mutlu oldum. Ben de çiçekleri çok severim, böyle renkli çiçekler de her zaman tercihim olmuştur. Lalelerin renkleri de şehre ayrı bir güzellik katmış" dedi.

"Hepsinin ayrı renklerde olması da güzel olmuş"

Lalelerin şehre güzellik kattığını belirten Taner Kılkan," Tokat için güzel bir çalışma olmuş. Görselliği çok güzel, hepsinin ayrı renklerde olması da güzel olmuş. Böylesi çalışmalarında devamının gelmesini isterim.