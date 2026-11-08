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Caddebostan Sahili'nde mobil DJ eşliğinde koşanlar keyifli bir pazar günü geçirdi

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Caddebostan Sahili'nde mobil DJ eşliğinde koşanlar keyifli bir pazar günü geçirdi Haber Videosunu İzle
Caddebostan Sahili'nde mobil DJ eşliğinde koşanlar keyifli bir pazar günü geçirdi
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İstanbul'da havalar soğusa da hafta sonunu değerlendirmek isteyenler Caddebostan Sahili'nde yürüyüş, koşu ve yelken gibi sporlarla güne başladı. Sahilde mobil DJ eşliğinde koşanlar motivasyon bulduklarını belirtirken, sahil boyunca spor yapanlar havadan görüntülendi.

İSTANBUL'da havalar soğusa da keyifli ve eğlenceli bir pazar günü geçirmek isteyenler Caddebostan Sahili'ndeydi. Sahilde kimi koşu ve yürüyüş yaptı kimi de devam eden etkinliklere katıldı; denizde ise yelken sporcuları programlarına devam etti. Sahil boyunca spor yapanlar havadan görüntülenirken, güneşin bulutların arasından göründüğü anlar görsel şölen oluşturdu.

İstanbul'da haftasonunu değerlendirmek isteyenler güne Kadıuköy Caddebostan Sahili'nde başladı. Hava soğuk olsa da yürüyüş, yelken, koşu gibi sporları temiz havada ve sahil kenarında yapanlar mutluluklarını dile getirdi. Yürüyüş yapanlardan Cihan Atik, "Ayda 2-3 kere geliyoruz. Mutlutyuz kendimize iyi bakmamız gerekiyor. Stresimizi atıyoruz" dedi.

'KOŞUDA MOTİVASYON KAYNAĞI OLUYOR'

Sahilde mobil DJ eşliğinde koşu yapanlar da vardı. Koşuya katılanlardan bir kişi " Dj'imizin yanımızda olması bir motivasyon kaynağıdır. Elimizde bir hoparlör olur normalde. Böyle bir değişiklik bize de değişik hissettiriyor. Tam bir koşu havası olduğu için motivasyon kaynağı oluyor" dedi. Koşuya katılanlardan başka bir kişi ise, "Seyyar dj 'imizle fark yarattığımızı düşünüyoruz.Hem müzikle hem toplulukla koşmak herşey birarada." diye konuştu. Sahilde eşiyle yürüyüş yapan bir kişi ise, "Yürüyüş bizimkisi. Arada geliyoruz. Hava da çok soğuk değil. Burada her daim yürüyorlar. Herkes sağlığına dikkat ediyor." diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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