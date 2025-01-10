Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Böcek, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "O bakış" adlı fotoğrafını seçen Böcek, "Günlük Hayat" kategorisinde tercihini Beytullah Eles'in çektiği "Halı motifi" fotoğrafından yana kullandı.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Lukas Kabon'ın "Kurtarılan can" fotoğrafını oylayan Böcek, "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın çektiği "Abluka" adlı fotoğrafı seçti.

Fotoğrafları değerlendiren Böcek, İsrail'in saldırılarında en fazla masum çocukların etkilendiğini ve hayatlarını kaybettiğini belirtti. İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılar sırasında Megazi Mülteci Kampı'nda yaralanan çocuktan etkilendiği için bu fotoğrafı tercih ettiğini dile getiren Böcek, "Çocuklar geleceğimiz." dedi.

Çekya'daki selde kurtarılan kedi fotoğrafını depremde kurtarılarak belediyeye getirilen "Toros"u anımsattığı için oyladığını belirten Böcek, "Halı motifi" adlı fotoğrafı Antalya'yı yansıttığı için, "Abluka" adlı fotoğrafı da Arda Güler'den dolayı seçtiğini söyledi.

Fotoğrafların her birinin çok değerli olduğunu anlatan Böcek, şunları kaydetti:

"Gerçekten tebrik ediyorum. AA muhabirlerinin hem yurt içinde hem yurt dışında çektikleri fotoğrafları gördüm, seçmek kolay değildi. Emek veren emekçilerimizi kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. 2025 yılında da sağlık, mutluluk içinde çalışmalarımızı sürdürelim. AA, 1920'de atamızın ülkemize armağan ettiği bir ajansımız. Ülkemizden, dünyadan çalışmaları var. Arkadaşlarımızı insanların haber alma özgürlüğü içinde objektif çalışmalarından dolayı kutluyorum."

AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım da ajansın çalışmaları ve fotoğraflar hakkında bilgi verdi.