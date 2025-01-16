Büyükelçi Ufuk Ulutaş, 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Ufuk Ulutaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ulutaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, "Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

Büyükelçi Ulutaş, "Haber" kategorisinde, Belal Khaled'in çektiği "Bayram" başlıklı fotoğrafı özellikle beğendiğini belirterek, "Büyük bir yıkım ve katliam hatta soykırım arasında çocukların insanların hayatta kalabilme, direnç gösterebilme, direnebilme ve kendilerine ait olanı koruyabilme yetilerinin belki en büyük yansımalarından bir tanesi. Bayramda her şeye rağmen çocukların yaptıkları bu süslemeler ve bayram kutlama azimleri hem kontrast olmuş, yokluklar arasında bayram kutlaması hem renkler çok güzel çocukların yüzünü aydınlatacak şekilde yansımış. O açıdan benim oyum 'Bayram' fotoğrafına." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Garry Lotulung'un Endonezya'nın Java Adası'nda Merapi Yanardağı'nda çektiği "Kuyruklu yıldız ve volkan" başlıklı fotoğrafın özellikle dikkatini çektiğini ifade eden Ulutaş, "Oyumu buna verdim. Fotoğrafın kompozisyonu çok başarılı. Hem bir doğa olayı hatta birkaç tane doğa olayını aynı anda görmek mümkün. Genel kompozisyon etkileyici, kadraj çok başarılı, renkler çok etkileyici." dedi.

Büyükelçi Ulutaş, "Günlük Hayat" kategorisinde ise Mustafa Kılıç'ın Mardin'in Derik ilçesinde geleneksel yöntemlerle zeytini kırarak salamura hazırlayan üreticiyi çektiği karesini seçti.

Ulutaş, "'Günlük Hayat' kategorisinde en beğendiğim fotoğraf 'Hüzme' başlıklı fotoğraf. Mardin'de zeytin kıran geleneksel yöntemlerle salamura yapan bir kadını fotoğraflayan eser. Özellikle beğenmemin sebebi; ışığın muazzam bir şekilde yakalanması, ışığın hem kadının yüzüne hem zeytini sanki bir özel ayarlanmış spot gibi aydınlatması bence genel kompozisyon anlamında çok başarılı bir fotoğraf." diye konuştu.

Ulutaş'ın "Özgür Suriye" kategorisindeki tercihi "Özgürlük Uçağı"

Büyükelçi Ulutaş, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Mustafa Bathiş'in "Özgürlük Uçağı" isimli fotoğrafını seçti.

Ulutaş, bu seçimi yaparken, şunları söyledi:

"'Özgür Suriye' kategorisinde 'Özgürlük Uçağı' başlıklı fotoğrafı özellikle beğendim çünkü Suriye'deki krizi, iç savaşı senelerdir çok yakından takip eden birisi olarak hava kuvvetlerinin; uçakların, helikopterlerin, varil bombalarının Suriye halkına ne kadar zarar verdiğini maalesef çok yakından takip ettim. Bu uçağın, Suriye Milli Ordusu tarafından ele geçirilmesi bence 'Özgür Suriye' kavramının içini en fazla dolduran gelişmelerden bir tanesi. Bu sebepten ben özellikle bu fotoğrafı seçmek istiyorum."

Ulutaş, "Spor" kategorisinde "Gol Sevinci"ni seçti

Büyükelçi Ulutaş, "Spor" kategorisindeki tercihinin Oğuz Yeter'in çektiği "Gol Sevinci" başlıklı fotoğraf olduğunu dile getirdi.

Ulutaş, "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya maçında attığı golden sonra Melih Demirel'in bozkurt işareti yapmasıydı. Bu milletçe hepimizin sevincine aslında tercüman oldu. Daha sonra yaşanan sıkıntılar da bu konuda özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye karşı nasıl önyargılı olabileceğini gösterdi bu açıdan özellikle beğendiğim, hoşuma giden ve anlamlı bulduğum bu fotoğrafı tercih ettim."