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Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

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Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı oylamaya katıldı. Yörük, farklı kategorilerde sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek oy verdi.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Büyükelçi Yörük, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

Yörük, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremlerdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" adlı seçkiden Aytuğ Can Sencar'ın "Depremin umudu", İsrail yönetiminin "savaş suçu" niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen "Gazze: Kanıt" isimli seçkiden de Belal Khaledin'in "Haykırış" fotoğraflarına oy verdi.

Çevre ve yaşam kategorisinde Oğuz Yeter'in "Boğaz'da Cumhuriyet kutlaması", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Eksi'de operasyon" fotoğraflarını seçen Yörük'ün spor kategorisindeki tercihi ise Özgün Tiran'ın "Pehlivan adayları" isimli fotoğrafı oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Murat Ahmet Yörük Edirne İsrail Deprem Çevre Yaşam Politika Spor Güncel Haberler

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