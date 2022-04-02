Büyükçekmece'den Ukrayna'ya 2 tır dolu insanı yardım malzemesi gönderildi

Büyükçekmece Belediyesi, Ukrayna'daki savaş mağdurlarının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak için hazırladığı tıbbı malzeme, gıda, giysi ve hijyen ürünlerinden oluşan yardımları dün 2 büyük tırla gönderdi. Güzelce Garajı'nda düzenlenen törene Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, ülkelerindeki savaştan kaçarak İstanbul'a gelen ve Büyükçekmece Belediyesi tarafından misafir edilen Ukraynalılar ve Türk vatandaşlar katıldı.

NEDİLSKYİ: SAVAŞI KAZANACAĞIMIZA EMİNİZ

Yardım tırlarının önünde açıklamaya yapan Ukrayna İstanbul Başkonsolosu Roman Nedilskyi, "Savaşta 37 gün geride kaldı. Rusya acımasızca bir savaş başlattı. Ukrayna direniyor, başarılı direniyor ve bu savaşı kazanacağımıza eminiz. Tüm medeni dünyanın ve Türkiye'nin Ukrayna'ya sonsuz desteği vardır. Bugün bu desteğe tanık oluyoruz, destek bizim için çok önemli. Ukrayna, Türkiye'deki kurumlardan bugüne kadar 61 tır insani yardım alabildi, bu destek çok önemli. İnsani yardımların ötesinde Türkiye arabuluculuk yapıyor. İstanbul'da üst düzey ikili görüşmeler oldu. Bu görüşmeler devam edecek. Türkiye ve İstanbul bu görüşmeler için çok önemli bir platformdur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmelere arabulucu gibi katılması ve verdiği destek çok önemli barışa yaklaştıran çabalardır. Çözümler yaratmaya çalışıyor, çabaları için çok minnettarız. Herkesin bilmesi gereken bir konu var Ukrayna bağımsızlığını koruyacak, sınırlarını muhafaza edecek savaşmak gerekirse savaşacak, savaşıyor ve savaşmaya devam edecek. Ukrayna devleti hayatlarına, sınırlarına, varlığına devam edecek" diye konuştu.

AKGÜN: KAHPECE SALDIRILAR KARŞISINDA YARDIMLARIMIZ DEVAM EDECEK

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ise "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı son derece ahlaksızdır. 21'inci asrın ilk çeyreğinde bunu görmek bütün dünya için korkunç bir manzara bizim Ukrayna ile ilişimiz kardeş şehirlerimizden doğmaktadır. Dolyna kardeş şehrimiz oranın belediye başkanı kardeşimizin bize göndermiş olduğu ihtiyaç listesine göre ilk başta gıda ve giyim eşyası göndermiştik. Rusya'nın saldırılarını ilerletmesiyle bizden kan durdurucu ilaç ve yaralanmalarda kullanılacak dikim malzemeleri istediler. Bunların yanında kadın ve çocuklar için kıyafet, hijyenik ürünler, temizlik malzemeleri ile gıda ürünleri yer alıyor. İçerisinde 35 bin paketin olduğu dolu dolu 2 büyük tır bugün Ukrayna'ya doğru yola çıkıyor. Yardımlarımız devam edecek çünkü kahpece saldırıları karşısında hangi ülke olursa olsun insan olan yardıma koşar. Hem ilçemize gelen Ukraynalı dostlarımızı ağırlamaya devam ediyoruz. İnşallah kısa zamanda barış olur, savaş durur" ifadelerini kullandı.

SAVAŞ MAĞDURU GENÇ KADIN: YÜRÜYEREK SINIRI GEÇTİK

Savaş sırasında ülkesinde bulunan ve çatışmaların şiddetlenmesiyle oradan ayrılmak zorunda kalan doktor Pomobok Iryna da törende hikayesini anlattı. 40 kilometre yol yürüyerek hasta annesi ve iki çocuğu ile ülkesinden ayrıldığını söyleyen Iryna, "Savaş nedeniyle ülkemden ayrılmak zorunda kaldım. Yürüyerek Ukrayna sınırını geçtik, Romanya'ya gittik. Orada bizi romanlar karşıladı, 3 ağırladılar. Annem hastaydı yanımda 2 çocuğum vardı o nedenle Türkiye'ye geldik. Sınırda çok fazla insan vardı 3 saat bekledik, ardından 5-6 saat yürüyerek Romanya'ya ulaştık. Büyükçekmece Belediyesi'ne bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyorum. Geldiğimizde kalacak yerimiz yoktu, bize kollarını açtılar, çok minnettarız" dedi.

Açıklamaların ardından hazırlanan pankartın yanındaki Ukraynalılar, başkonsolos Nedilskyi ile ülkelerinin milli marşını okudu. Ardından yardım tırları alkışlar eşliğine yola çıktı. Bu esnada bazı Ukraynalı vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.