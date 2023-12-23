Büyükçekmece'de Temizlik İşçisi Tarafından Bulunan El Bombası Etkisiz Hale Getirildi

Büyükçekmece'de temizlik işçisinin sokakta fark ettiği el bombası polis ekiplerince etkisiz hale getirildikten sonra incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Pınartepe Mahallesi Uzay 1 Sokak'ta belediyenin temizlik işçisi yol kenarında patlamamış el bombasını fark etti.

İşçinin ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıdaki polis ekibi çevrede aldığı güvenlik önleminin ardından bombayı inceledi.

Çalışmaların ardından etkisiz hale getirilen bomba incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Ekipler, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.