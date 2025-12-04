Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasasının soyulmasına ilişkin görüntülere ulaşıldı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'ndaki kasalardan altın ve gümüşü çaldıktan sonra İngiltere'ye kaçtığı belirlenen firari şüpheli E.T'nin olay gününe ait görüntülerine ulaşıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hakkında yakalama kararı bulunan firari şüpheli E.T'nin olay gününe ait görüntülerine ulaşıldı. Büyükçekmece Adliyesinin güvenlik kamerasına ait görüntülerden elde edilen fotoğraflarda, şüphelinin, boş market arabasıyla adliyedeki emanet bürosuna girmesi yer alıyor. Sonrasında şüphelinin, altın ve gümüşü koyduğu siyah çöp poşetleri market arabasına yükledikten sonra çıkması ve adliyeden ayrılması bulunuyor.

Ne olmuştu?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda çalışan kadrolu işçi E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine 1 Aralık'ta durumdan şüphelenen sorumlu cumhuriyet savcısı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırmıştı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlenmişti.

Araştırmada, E.T'nin karısı ve çocuklarıyla 19 Kasım'da uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edilmişti. E.T. ve eşi E.T. hakkında yakalama kararı çıkarılmış, kasalardan sorumlu olan K.D. gözaltına alınmıştı.

Emanet büroda çalışan E.T'nin adli emanette bulunan altın ve gümüşü tek seferde market arabasıyla çıkardığı belirlenmişti.

Şüpheli K.D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesine sevk edilmişti.