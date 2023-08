Büyük Zafer'in 101. yıl dönümü Vatan Caddesi'nde resmigeçitle kutlandı

Vatan Caddesi'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kapsamında resmigeçit töreni yapıldı.

Tören, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, tören aracının üzerinden tören birlikleri ve halkın bayramını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi öğrencilerinden Süleyman Enis Gökkaya "Akdeniz", Nazlı Girgin ise "Zafer Türküsü" şiirini okudu.

Törende konuşan 3. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğgeneral Tolga Genç, bu zaferle Türk ulusunun son neferine kadar yok edilmedikçe Türk'ün istiklalinin elden alınamayacağının, Türklerin yalnız askerleriyle değil, milleti ile topyekün savaştıklarının bir kere daha ispatlandığını söyledi.

Tuğgeneral Genç, 30 Ağustos Zaferi'nin Türk ordusuna, "Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" olarak armağan edildiğini, dünyanın sayılı askeri güçlerinden birisi olarak TSK'nın her zaman, her yerde ve her şartta verilecek görevleri ifaya hazır olduğunu belirterek "Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere dava arkadaşları ve aziz şehitlerimizle ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor hatıralar önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, şükranlarımızı sunuyoruz. Ruhları şad olsun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından törende askeri öğrenciler de şiir okudu, halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları personelinin yürüyüşüyle başlayan resmigeçit töreninde jandarma, emniyet ve İBB personeli de yer aldı.

Askeri ve emniyet araçlarının da yer aldığı geçit törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.