Burundi'de darbe planlandığı iddiaları üzerine Başbakan görevden alındı Güncel Haberler Burundi Başbakanı Alain-Guillaume Bunyoni'nin, darbe planlandığı iddiaları nedeniyle görevden alındığı bildirildi. Burundi Başbakanı Alain-Guillaume Bunyoni'nin, darbe planlandığı iddiaları nedeniyle görevden alındığı bildirildi. Burundi Cumhurbaşkanı Evariste Ndayishimiye, Başbakan Bunyoni'yi, darbe iddiaları üzerine görevden aldığını açıkladı. Bunyoni'nin yerine, Güvenlik Bakanı Gervais Ndirakobuca'nın atandığı bilgisi paylaşıldı. Ndirakobuca'nın yeni görevine meclisin onaylaması sonrası başladığı kaydedildi. Başbakanın görevden alınmasının, Cumhurbaşkanı Ndayishimiye'nin kendisine yönelik darbe yapılacağına dair açıklamaları sonrası gelmesi dikkati çekti. Güncel Kaynak: AA / Gökhan Kavak Burundi Güncel Haberler

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