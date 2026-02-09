Haberler

Bursa Orman Bölge Müdürü Şahan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Bursa Orman Bölge Müdürü Şahan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 2025 Yılın Kareleri oylamasına katılarak çeşitli kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirdi. Şahan, 'Gazze: Açlık' ve 'Spor' gibi kategorilerdeki fotoğraflara oy verdi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Şahan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Saeed M.M.T. Jaras'ın " Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" fotoğrafını seçen Şahan, "Haber" kategorisinde oyunu Mustafa Hatipoğlu'nun "Göklerin fatihi" fotoğrafından yana kullandı.

Şahan, "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya'nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Ateş kasırgası" fotoğrafını tercih etti.

"Günlük Hayat" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" fotoğrafını oylayan Şahan, "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" başlıklı karesini seçti.

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel
